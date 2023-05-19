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Касимов Сергей

Место рождения

Мартанская, город Горячий Ключ, Краснодарский край

Дата рождения

1871

Дата смерти

08.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Касимов Александр

Мать: Александра

Мартанская, город Горячий Ключ, Краснодарский край
Работа или профессия
09.06.1894
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
псаломщик Спасского собора
Образование
?.06.1894
Киев, Киевский уезд
Киевская духовная семинария
Бракосочетание
31.07.1894

Жена: Касимова Нина

Работа или профессия
10.02.1895
Дубовская, Шелковской муниципальный район, Чеченская Республика
Назначен на священническое место к Иоанно-Предтеченской церкви
Рождение ребёнка
1897

Сын: Касимов Александр

Мать ребёнка: Касимова Нина

Дубовская, Шелковской муниципальный район, Чеченская Республика
Награда
01.04.1898
Дубовская, Шелковской муниципальный район, Чеченская Республика
Награждение | Преосвященнейшим Владимиром Епископом Владикавказским и Моздокским, награждается набедренником священник станицы Дубовской Иоанно-Предтеченской церкви
Место жительства
04.05.1901
Наурская, Наурский муниципальный район, Чеченская Республика
перемещён к церкви станицы Наурской
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: Касимова Нина

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Касимова Нина

Место жительства
Около 15.12.1913
Новопавловск, Кировский, Ставропольский край
перемещён на праздной второе священническое место для пользы службы
Место жительства
25.04.1916
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
перемещён вторым священником согласно прошению
Награда
17.08.1927
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Награждение | палица
Работа или профессия
Неизвестно
протоиерей
Место жительства
Неизвестно
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
08.12.1937
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
в 20:00