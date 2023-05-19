Касимов Сергей
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смерти08.12.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Касимов Александр
Мать: Александра
Работа или профессия
09.06.1894
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
псаломщик Спасского собора
Образование
?.06.1894
Киев, Киевский уезд
Киевская духовная семинария
Бракосочетание
31.07.1894
Жена: Касимова Нина
Работа или профессия
10.02.1895
Назначен на священническое место к Иоанно-Предтеченской церкви
Рождение ребёнка
1897
Сын: Касимов Александр
Мать ребёнка: Касимова Нина
Награда
01.04.1898
Награждение | Преосвященнейшим Владимиром Епископом Владикавказским и Моздокским, награждается набедренником священник станицы Дубовской Иоанно-Предтеченской церкви
Место жительства
04.05.1901
Наурская, Наурский муниципальный район, Чеченская Республика
перемещён к церкви станицы Наурской
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Антонина
Мать ребёнка: Касимова Нина
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Касимова Нина
Место жительства
Около 15.12.1913
Новопавловск, Кировский, Ставропольский край
перемещён на праздной второе священническое место для пользы службы
Место жительства
25.04.1916
перемещён вторым священником согласно прошению
Награда
17.08.1927
Награждение | палица
Работа или профессия
Неизвестно
протоиерей
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.12.1937
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
в 20:00