Какаев Артемий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1870
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844
Сын: Какаев Николай
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
1857
Сын: Какаев Александр
Мать ребёнка: Екатерина
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Смерть
До 1870