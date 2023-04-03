Какаев Артемий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Какаев Артемий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1870

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Какаев Николай

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
1857

Сын: Какаев Александр

Мать ребёнка: Екатерина

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Смерть
До 1870
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