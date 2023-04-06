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Касимов Александр

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Место рождения

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1841

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Касимов Павел

Мать: Касимова Марфа

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Образование
?.06.1864
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Окончил Кавказскую Духовную семинарию с аттестатом студентаСеминарии
Место жительства
06.10.1864
Эриванская, Абинский муниципальный район, Краснодарский край
назначен на Священническое место
Бракосочетание
11.11.1864

Жена: Александра

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Государственный архив Ставропольского края | ГАСК Фонд 346 опись 1 дело 7 МК Троицкого собора г.Ставрополя О браке лист 443об-444 №43 11 ноября 1864 Окончивший курс учения в Кавказской Духовной Семина... Показать все
Рождение ребёнка
1865

Сын: Касимов Михаил

Мать ребёнка: Александра

Эриванская, Абинский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
07.06.1866
Попутная, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край
перемещен в станицу Попутную 6 бригады Кубанского войска
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Александра

Награда
08.02.1869
Награждение | награжден набедренником за весьма усердное служение церквии отличное поведение
Место жительства
10.02.1869
Мартанская, город Горячий Ключ, Краснодарский край
перемещен в станицу Мартанскую 25 конного полка Кубанскоговойска
Рождение ребёнка
1869

Сын: Касимов Пётр

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
1871

Сын: Касимов Сергей

Мать ребёнка: Александра

Мартанская, город Горячий Ключ, Краснодарский край
Место жительства
11.10.1872
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
перемещен в г. Баталпашинск
Рождение ребёнка
1873

Сын: Касимов Александр

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
Между 1875 и 1876

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Александра

Награда
03.04.1876
Награждение | Всемилостивейше награжден скуфьею за заслуги по духовному ведомству
Место жительства
30.12.1877
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Перемещен на вакансию помощника настоятеля Пятигорского Спасского Собора.
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: Александра

Работа или профессия
До 1895
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Протоиерей Спасского собора
Работа или профессия
24.09.1899
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Перемещён настоятелем Грозненского Космо-Дамиановского собора
Награда
06.05.1900
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Награждение | Государь Император Всемилостивейше соизволил удостоить награждения за службу по епархиальному ведомству Орденом Св. Анны 3 степени – города Грознаго Косьмо-Домиановского соборапротоиерея... Показать все
Место жительства
10.10.1902
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
перемещён к Николаевской церкви слоб. Кисловодской
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касимов Николай

Мать ребёнка: Александра

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Восприемники: Священник Василий Дмитриев Карагачев и Войскового старшины Ильи Лобова дочь девица Параскева Ильина | ГАСК, ф. 135, оп. 78, д. 1062 | Л. 68 № 158м 28-07/03-08 Николай Пятигорского Спасск... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касимов Константин

Мать ребёнка: Александра

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
протоиерей
Место жительства
Неизвестно
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Смерть
После 1916
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