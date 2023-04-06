Касимов Александр
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Касимов Павел
Мать: Касимова Марфа
Образование
?.06.1864
Окончил Кавказскую Духовную семинарию с аттестатом студентаСеминарии
Место жительства
06.10.1864
назначен на Священническое место
Бракосочетание
11.11.1864
Жена: Александра
Государственный архив Ставропольского края | ГАСК Фонд 346 опись 1 дело 7 МК Троицкого собора г.Ставрополя О браке лист 443об-444 №43 11 ноября 1864 Окончивший курс учения в Кавказской Духовной Семина... Показать все
Рождение ребёнка
1865
Сын: Касимов Михаил
Мать ребёнка: Александра
Место жительства
07.06.1866
Попутная, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край
перемещен в станицу Попутную 6 бригады Кубанского войска
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Александра
Награда
08.02.1869
Награждение | награжден набедренником за весьма усердное служение церквии отличное поведение
Место жительства
10.02.1869
перемещен в станицу Мартанскую 25 конного полка Кубанскоговойска
Рождение ребёнка
1869
Сын: Касимов Пётр
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
1871
Сын: Касимов Сергей
Мать ребёнка: Александра
Место жительства
11.10.1872
перемещен в г. Баталпашинск
Рождение ребёнка
1873
Сын: Касимов Александр
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
Между 1875 и 1876
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Александра
Награда
03.04.1876
Награждение | Всемилостивейше награжден скуфьею за заслуги по духовному ведомству
Место жительства
30.12.1877
Перемещен на вакансию помощника настоятеля Пятигорского Спасского Собора.
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Антонина
Мать ребёнка: Александра
Работа или профессия
До 1895
Протоиерей Спасского собора
Работа или профессия
24.09.1899
Перемещён настоятелем Грозненского Космо-Дамиановского собора
Награда
06.05.1900
Награждение | Государь Император Всемилостивейше соизволил удостоить награждения за службу по епархиальному ведомству Орденом Св. Анны 3 степени – города Грознаго Косьмо-Домиановского соборапротоиерея... Показать все
Место жительства
10.10.1902
перемещён к Николаевской церкви слоб. Кисловодской
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касимов Николай
Мать ребёнка: Александра
Восприемники: Священник Василий Дмитриев Карагачев и Войскового старшины Ильи Лобова дочь девица Параскева Ильина | ГАСК, ф. 135, оп. 78, д. 1062 | Л. 68 № 158м 28-07/03-08 Николай Пятигорского Спасск... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касимов Константин
Мать ребёнка: Александра
Работа или профессия
Неизвестно
протоиерей
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1916