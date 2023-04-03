(Касимова) Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Касимов Александр
Мать: (Какаева) Александра
Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Место жительства
Неизвестно
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Образование
?.06.1902
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Владикавказское епархиальное женское училище
Смерть
Неизвестно