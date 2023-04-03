(Касимова) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Касимова) Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1841 г.р.

Мать

1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Касимов Александр

Мать: (Какаева) Александра

Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Место жительства
Неизвестно
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Образование
?.06.1902
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Владикавказское епархиальное женское училище
Смерть
Неизвестно

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