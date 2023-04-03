(Какаева) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1844
Сын: Какаев Николай
Отец ребёнка: Какаев Артемий
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Какаева) Александра
Отец ребёнка: Какаев Артемий
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Какаева) Елена
Отец ребёнка: Какаев Артемий
Рождение ребёнка
1857
Сын: Какаев Александр
Отец ребёнка: Какаев Артемий
Смерть
Неизвестно