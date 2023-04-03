(Какаева) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Какаева) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1844

Сын: Какаев Николай

Отец ребёнка: Какаев Артемий

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Какаева) Александра

Отец ребёнка: Какаев Артемий

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Какаева) Елена

Отец ребёнка: Какаев Артемий

Рождение ребёнка
1857

Сын: Какаев Александр

Отец ребёнка: Какаев Артемий

Смерть
Неизвестно

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