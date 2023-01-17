Подобедова (Синицына) Анна Трифонова
Место рождения
Дата рождения05.07.1892
Дата смерти18.11.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1892
Отец: Синицын Трифон Иванов
Бракосочетание
27.10.1910
Рождение ребёнка
18.07.1912
Отец ребёнка: Подобедов Петр Перфильевич
Рождение ребёнка
14.03.1914
Дочь: Королева Матрона Петровна
Отец ребёнка: Подобедов Петр Перфильевич
По старому стилю
Рождение ребёнка
11.05.1916
Дочь: Параскева Петровна
Отец ребёнка: Подобедов Петр Перфильевич
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Подобедов Петр Перфильевич
Рождение ребёнка
12.12.1922
Дочь: Горькая Александра Петровна
Отец ребёнка: Подобедов Петр Перфильевич
Рождение ребёнка
28.10.1925
Отец ребёнка: Подобедов Петр Перфильевич
Смерть
18.11.1969
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно