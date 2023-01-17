Подобедова (Синицына) Анна Трифонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подобедова (Синицына) Анна Трифонова

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

05.07.1892

Дата смерти

18.11.1969

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1892

Отец: Синицын Трифон Иванов

Мать: Синицына Агрипина Павлова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
27.10.1910

Муж: Подобедов Петр Перфильевич

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.07.1912

Сын: Подобедов Илья Петрович

Отец ребёнка: Подобедов Петр Перфильевич

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.03.1914

Дочь: Королева Матрона Петровна

Отец ребёнка: Подобедов Петр Перфильевич

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
По старому стилю
Рождение ребёнка
11.05.1916

Дочь: Параскева Петровна

Отец ребёнка: Подобедов Петр Перфильевич

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Подобедов Петр Петрович

Отец ребёнка: Подобедов Петр Перфильевич

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.12.1922

Дочь: Горькая Александра Петровна

Отец ребёнка: Подобедов Петр Перфильевич

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.10.1925

Сын: Подобедов Иван Петрович

Отец ребёнка: Подобедов Петр Перфильевич

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
18.11.1969
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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