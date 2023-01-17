Подобедов Илья Петрович
Место рождения
Дата рождения18.07.1912
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1912
Бракосочетание
До 1936
Место жительства
С 1936 по 1947
Рождение ребёнка
19.09.1937
Мать ребёнка: Подобедова Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
03.01.1939
Дочь: Сурская Людмила Ильинична
Мать ребёнка: Подобедова Екатерина Павловна
Военная служба
23.06.1941
ВУС 26
Демобилизация
13.11.1945
Рождение ребёнка
1947
Мать ребёнка: Подобедова Екатерина Павловна
Смерть
1947
Причина смерти: Болезнь