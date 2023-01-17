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Подобедов Илья Петрович

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

18.07.1912

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1912

Отец: Подобедов Петр Перфильевич

Мать: Подобедова Анна Трифонова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
До 1936

Жена: Подобедова Екатерина Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1936 по 1947
Рождение ребёнка
19.09.1937

Сын: Подобедов Анатолий Ильич

Мать ребёнка: Подобедова Екатерина Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.01.1939

Дочь: Сурская Людмила Ильинична

Мать ребёнка: Подобедова Екатерина Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Военная служба
23.06.1941
ВУС 26
Демобилизация
13.11.1945
Рождение ребёнка
1947

Сын: Подобедов Владимир Ильич

Мать ребёнка: Подобедова Екатерина Павловна

Смерть
1947
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Болезнь
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