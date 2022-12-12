Синицына Агрипина Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиницына Агрипина Павлова

Синицына Агрипина Павлова

avatar

Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Павел

Мать: Наталья Евдокимова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.07.1892

Дочь: Подобедова Анна Трифонова

Отец ребёнка: Синицын Трифон Иванов

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Синицын Сергей Трифонович

Отец ребёнка: Синицын Трифон Иванов

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.03.1903

Сын: Синицын Поликарп Трифонович

Отец ребёнка: Синицын Трифон Иванов

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close