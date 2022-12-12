Синицына Агрипина Павлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Павел
Мать: Наталья Евдокимова
Рождение ребёнка
05.07.1892
Дочь: Подобедова Анна Трифонова
Отец ребёнка: Синицын Трифон Иванов
Рождение ребёнка
1897
Сын: Синицын Сергей Трифонович
Отец ребёнка: Синицын Трифон Иванов
Рождение ребёнка
24.03.1903
Сын: Синицын Поликарп Трифонович
Отец ребёнка: Синицын Трифон Иванов
Смерть
Неизвестно