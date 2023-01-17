Королева (Подобедова) Матрона Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева (Подобедова) Матрона Петровна

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

14.03.1914

Дата смерти

10.12.1988

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1914

Отец: Подобедов Петр Перфильевич

Мать: Подобедова Анна Трифонова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
По старому стилю
Крещение
14.03.1914
Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Godparents:Запасный солдат Василий Семенов Синицын и кр. Порфирия Прохорова Подобедова дочь - дев. Параскева
Бракосочетание
20.05.1939

Муж: Королев Иван Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.03.1940

Дочь: Дронова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Королев Иван Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Королев Иван Иванович

Старокурово, Россия
Смерть
10.12.1988
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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