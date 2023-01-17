Королева (Подобедова) Матрона Петровна
Место рождения
Дата рождения14.03.1914
Дата смерти10.12.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1914
По старому стилю
Крещение
14.03.1914
Godparents:Запасный солдат Василий Семенов Синицын и кр. Порфирия Прохорова Подобедова дочь - дев. Параскева
Бракосочетание
20.05.1939
Рождение ребёнка
05.03.1940
Дочь: Дронова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Королев Иван Иванович
Рождение ребёнка
22.11.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Королев Иван Иванович
Старокурово, Россия
Смерть
10.12.1988
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно