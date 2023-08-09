Королев Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения06.11.1911
Дата смерти15.08.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1911
Образование
С 1919
4-6 классов
Место жительства
С 1935 по 1941
Бракосочетание
20.05.1939
Рождение ребёнка
05.03.1940
Дочь: Дронова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Королева Матрона Петровна
Рождение ребёнка
22.11.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Королева Матрона Петровна
Старокурово, Россия
Военная служба
11.12.1941
Прибытие в Моб. Сборный Пункт №1 Красногвардейского РВК
Военная служба
14.12.1941
Отправка в распоряжение 4атб
Военная служба
С ?.03.1943 по ?.04.1943
Шофер
Военная служба
12.04.1943
Выбытие из воинской части в 76 отд. автп
Смерть
15.08.1949
Причина смерти: Болезнь | Туберкулез
Похороны
После 17.08.1949