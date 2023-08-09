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Королев Иван Иванович

Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

06.11.1911

Дата смерти

15.08.1949

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1911

Отец: Королев Иван Дементьевич

Мать: Королева Мария Григорьевна

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Образование
С 1919
4-6 классов
Место жительства
С 1935 по 1941
Бракосочетание
20.05.1939

Жена: Королева Матрона Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.03.1940

Дочь: Дронова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Королева Матрона Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Королева Матрона Петровна

Старокурово, Россия
Военная служба
11.12.1941
Москва, город федерального значения Москва
Прибытие в Моб. Сборный Пункт №1 Красногвардейского РВК
Военная служба
14.12.1941
Москва, город федерального значения Москва
Отправка в распоряжение 4атб
Военная служба
С ?.03.1943 по ?.04.1943
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Шофер
Военная служба
12.04.1943
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Выбытие из воинской части в 76 отд. автп
Смерть
15.08.1949
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Болезнь | Туберкулез
Похороны
После 17.08.1949
Москва, город федерального значения Москва