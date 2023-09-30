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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О крестьянине Рязанской губернии Скопинского уезда, Затворинской волости, села Муравлянки Василии-Климове Овчинникове, ведется расследование по охране. // Гос. архив Росс Показать все
О крестьянине Рязанской губернии Скопинского уезда, Затворинской волости, села Муравлянки Василии-Климове Овчинникове, ведется расследование по охране. // Гос. архив Росс Показать все
Документ рукописный. Свидетельство № 141 об исповеди и причастии Анисии Елисеевой Мерзляковой, крестьянке Рязанской губернии Скопинского уезда, Затворинской волости села Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3177Муравлянка, с. каз.при колодцах333327012891234Церковь православная 1. Сельское правление.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1167. Муравлянка, село бывшее государственное, при речке Муравлянке, дворов 420, жителей 2886, церковь православная, молитвенный дом
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Муравлянка село8427при речке Таболе620223221324364121356ЗатворноеЦер. дер., 2 шк. зем. и цер.-пр., 6 ветр. мел., 2 маслоб.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
808Муравлянкасело53°44'с.ш.39°00'в.д.N-37-079
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61644415151с Муравлянкасело