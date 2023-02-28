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Королева (Синицына) Мария Григорьевна

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

08.12.1938

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Синицын Григорий Константинов

Мать: Синицына Дарья Максимова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
26.10.1901

Муж: Королев Иван Дементьевич

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.10.1906

Дочь: Америкова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Королев Иван Дементьевич

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.11.1909

Дочь: Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Королев Иван Дементьевич

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.11.1911

Сын: Королев Иван Иванович

Отец ребёнка: Королев Иван Дементьевич

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.01.1914

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Королев Иван Дементьевич

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.12.1915

Сын: Королев Николай Иванович

Отец ребёнка: Королев Иван Дементьевич

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.08.1920

Дочь: Лебедева Аграфена Ивановна

Отец ребёнка: Королев Иван Дементьевич

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Королев Василий Иванович

Отец ребёнка: Королев Иван Дементьевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
08.12.1938
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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