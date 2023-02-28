Королева (Синицына) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти08.12.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Бракосочетание
26.10.1901
Рождение ребёнка
27.10.1906
Дочь: Америкова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Королев Иван Дементьевич
Рождение ребёнка
14.11.1909
Дочь: Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Королев Иван Дементьевич
Рождение ребёнка
06.11.1911
Отец ребёнка: Королев Иван Дементьевич
Рождение ребёнка
27.01.1914
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Королев Иван Дементьевич
Рождение ребёнка
04.12.1915
Отец ребёнка: Королев Иван Дементьевич
Рождение ребёнка
01.08.1920
Дочь: Лебедева Аграфена Ивановна
Отец ребёнка: Королев Иван Дементьевич
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Королев Иван Дементьевич
Смерть
08.12.1938
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно