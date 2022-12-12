Америкова (Королева) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Америкова (Королева) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

27.10.1906

Дата смерти

Около 2000

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1906

Отец: Королев Иван Дементьевич

Мать: Королева Мария Григорьевна

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.08.1930

Сын: Америков Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Америков Дмитрий Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.07.1934

Дочь: Денисова Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Америков Дмитрий Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
До 1935

Муж: Америков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
16.02.1936

Дочь: Казакова Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Америков Дмитрий Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Около 2000
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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