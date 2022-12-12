Америкова (Королева) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.10.1906
Дата смертиОколо 2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1906
Рождение ребёнка
17.08.1930
Отец ребёнка: Америков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
22.07.1934
Дочь: Денисова Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Америков Дмитрий Иванович
Бракосочетание
До 1935
Рождение ребёнка
16.02.1936
Дочь: Казакова Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Америков Дмитрий Иванович
Смерть
Около 2000
Причина смерти: Естественная смерть/старость