Денисова (Америкова) Нина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисова (Америкова) Нина Дмитриевна

Денисова (Америкова) Нина Дмитриевна

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

22.07.1934

Дата смерти

Около 2006

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1934

Отец: Америков Дмитрий Иванович

Мать: Америкова Анастасия Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денисов Николай

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно

Муж: Денисов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Николай

Смерть
Около 2006
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close