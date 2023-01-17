Денисова (Америкова) Нина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения22.07.1934
Дата смертиОколо 2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1934
Рождение ребёнка
12.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Денисов Николай
Развод
Неизвестно
Муж: Денисов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Денисов Николай
Смерть
Около 2006
Причина смерти: Естественная смерть/старость