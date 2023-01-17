Денисов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Денисова Нина Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно

Жена: Денисова Нина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова Нина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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