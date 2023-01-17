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Америков Дмитрий Иванович

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

24.10.1906

Дата смерти

?.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1906

Отец: Америков Иван Алексеев

Мать: Америкова Феодосия Стефанова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.08.1930

Сын: Америков Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Америкова Анастасия Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.07.1934

Дочь: Денисова Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Америкова Анастасия Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
До 1935

Жена: Америкова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
16.02.1936

Дочь: Казакова Антонина Дмитриевна

Мать ребёнка: Америкова Анастасия Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Военная служба
24.06.1941
Москва, город федерального значения Москва
Служба в транспортной роте
Смерть
?.10.1941
Ельня, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: На войне
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