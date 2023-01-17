Америков Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения24.10.1906
Дата смерти?.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1906
Рождение ребёнка
17.08.1930
Мать ребёнка: Америкова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
22.07.1934
Дочь: Денисова Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Америкова Анастасия Ивановна
Бракосочетание
До 1935
Рождение ребёнка
16.02.1936
Дочь: Казакова Антонина Дмитриевна
Мать ребёнка: Америкова Анастасия Ивановна
Военная служба
24.06.1941
Служба в транспортной роте
Смерть
?.10.1941
Ельня, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: На войне