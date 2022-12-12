Америков Иван Алексеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Америков Алексей Петров
Рождение ребёнка
20.01.1901
Мать ребёнка: Америкова Феодосия Стефанова
Военная служба
С 1901 по 1906
Солдат
Рождение ребёнка
24.03.1903
Мать ребёнка: Америкова Феодосия Стефанова
Рождение ребёнка
24.10.1906
Сын: Америков Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Америкова Феодосия Стефанова
Смерть
Неизвестно