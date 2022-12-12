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Америков Иван Алексеев

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Америков Алексей Петров

Мать: Америкова Агафья Антонова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.01.1901

Сын: Америков Ефим Иванович

Мать ребёнка: Америкова Феодосия Стефанова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Военная служба
С 1901 по 1906
Солдат
Рождение ребёнка
24.03.1903

Сын: Америков Иван Иванович

Мать ребёнка: Америкова Феодосия Стефанова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.10.1906

Сын: Америков Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Америкова Феодосия Стефанова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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