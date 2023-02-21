Америкова Феодосия Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Америкова Феодосия Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1901

Сын: Америков Ефим Иванович

Отец ребёнка: Америков Иван Алексеев

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.03.1903

Сын: Америков Иван Иванович

Отец ребёнка: Америков Иван Алексеев

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.10.1906

Сын: Америков Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Америков Иван Алексеев

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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