Америкова Феодосия Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1901
Отец ребёнка: Америков Иван Алексеев
Рождение ребёнка
24.03.1903
Отец ребёнка: Америков Иван Алексеев
Рождение ребёнка
24.10.1906
Сын: Америков Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Америков Иван Алексеев
Смерть
Неизвестно