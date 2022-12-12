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Америков Алексей Петров

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Америков Петр Ефимов

Мать: Америкова Александра Петрова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Америков Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Америкова Агафья Антонова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Америков Иван Алексеев

Мать ребёнка: Америкова Агафья Антонова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Синицына Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Америкова Агафья Антонова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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