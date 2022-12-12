Америков Алексей Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: Америков Петр Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Америков Степан Алексеевич
Мать ребёнка: Америкова Агафья Антонова
Рождение ребёнка
Около 1872
Мать ребёнка: Америкова Агафья Антонова
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Синицына Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Америкова Агафья Антонова
Смерть
Неизвестно