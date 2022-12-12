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Америкова Агафья Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

07.07.1911

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Америков Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Америков Алексей Петров

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Америков Иван Алексеев

Отец ребёнка: Америков Алексей Петров

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Синицына Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Америков Алексей Петров

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
07.07.1911
Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
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