Америкова Агафья Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846
Дата смерти07.07.1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Америков Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Америков Алексей Петров
Рождение ребёнка
Около 1872
Отец ребёнка: Америков Алексей Петров
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Синицына Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Америков Алексей Петров
Смерть
07.07.1911