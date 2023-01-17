Синицына Дарья Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смерти1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1875
Отец ребёнка: Синицын Григорий Константинов
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Королева Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Синицын Григорий Константинов
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Синицын Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Синицын Григорий Константинов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1901