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Синицына Дарья Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

1901

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Синицын Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Синицын Григорий Константинов

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Королева Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Синицын Григорий Константинов

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Синицын Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Синицын Григорий Константинов

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синицын Григорий Константинов

Смерть
1901
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