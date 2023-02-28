Синицын Петр Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Синицына Анна Марковна
Рождение ребёнка
19.03.1905
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Синицына Анна Марковна
Рождение ребёнка
18.07.1911
Дочь: Евфросинья Петровна
Мать ребёнка: Синицына Анна Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синицына Анна Марковна
Смерть
Неизвестно