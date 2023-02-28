Синицын Петр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиницын Петр Григорьевич

Синицын Петр Григорьевич

avatar

Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Синицын Григорий Константинов

Мать: Синицына Дарья Максимова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Синицын Илья Петрович

Мать ребёнка: Синицына Анна Марковна

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.03.1905

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Синицына Анна Марковна

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.07.1911

Дочь: Евфросинья Петровна

Мать ребёнка: Синицына Анна Марковна

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синицына Анна Марковна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close