Синицын Григорий Константинов
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Синицын Константин Козьмин
Мать: Синицына Марья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1875
Мать ребёнка: Синицына Дарья Максимова
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Королева Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Синицына Дарья Максимова
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Синицын Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Синицына Дарья Максимова
Бракосочетание
11.02.1902
Жена: Синицына Марфа Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синицына Дарья Максимова
Смерть
Неизвестно