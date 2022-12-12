Синицын Григорий Константинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиницын Григорий Константинов

Синицын Григорий Константинов

avatar

Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Синицын Константин Козьмин

Мать: Синицына Марья Иванова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Синицын Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Синицына Дарья Максимова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Королева Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Синицына Дарья Максимова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Синицын Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Синицына Дарья Максимова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
11.02.1902

Жена: Синицына Марфа Тимофеева

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синицына Дарья Максимова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close