Дронова (Королева) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дронова (Королева) Галина Ивановна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

05.03.1940

Дата смерти

01.03.2021

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

1964 г.р.
1966 г.р.
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Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1940

Отец: Королев Иван Иванович

Мать: Королева Матрона Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 1962

Муж: Дронов Евгений Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1964

Дочь: Елена Евгеньевна

Отец ребёнка: Дронов Евгений Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1966

Сын: Дронов Дмитрий Евгеньевич

Отец ребёнка: Дронов Евгений Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.06.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дронов Евгений Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.06.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дронов Евгений Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
1980
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.03.2021
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
04.03.2021
Москва, город федерального значения Москва
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