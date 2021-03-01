Дронова (Королева) Галина Ивановна
Место рождения
Дата рождения05.03.1940
Дата смерти01.03.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1940
Отец: Королев Иван Иванович
Бракосочетание
Около 1962
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Елена Евгеньевна
Отец ребёнка: Дронов Евгений Иванович
Рождение ребёнка
1966
Сын: Дронов Дмитрий Евгеньевич
Отец ребёнка: Дронов Евгений Иванович
Рождение ребёнка
02.06.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дронов Евгений Иванович
Рождение ребёнка
02.06.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дронов Евгений Иванович
Место жительства
1980
Смерть
01.03.2021
Причина смерти: Болезнь
Похороны
04.03.2021