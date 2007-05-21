Дронов Евгений Иванович
Место рождения
Дата рождения05.09.1939
Дата смерти21.05.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1939
Отец: Дронов Иван Алексеевич
Бракосочетание
Около 1962
Жена: Дронова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Елена Евгеньевна
Мать ребёнка: Дронова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
1966
Сын: Дронов Дмитрий Евгеньевич
Мать ребёнка: Дронова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
02.06.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дронова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
02.06.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дронова Галина Ивановна
Смерть
21.05.2007
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно