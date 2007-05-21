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Дронов Евгений Иванович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

05.09.1939

Дата смерти

21.05.2007

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

1964 г.р.
1966 г.р.
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Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1939

Отец: Дронов Иван Алексеевич

Мать: Волчкова Софья Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 1962

Жена: Дронова Галина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1964

Дочь: Елена Евгеньевна

Мать ребёнка: Дронова Галина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1966

Сын: Дронов Дмитрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Дронова Галина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.06.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дронова Галина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.06.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дронова Галина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.05.2007
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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