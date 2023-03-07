Подобедов Петр Перфильевич
Место рождения
Дата рождения11.07.1890
Дата смерти20.04.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1890
Бракосочетание
27.10.1910
Рождение ребёнка
18.07.1912
Мать ребёнка: Подобедова Анна Трифонова
Рождение ребёнка
14.03.1914
Дочь: Королева Матрона Петровна
Мать ребёнка: Подобедова Анна Трифонова
По старому стилю
Рождение ребёнка
11.05.1916
Дочь: Параскева Петровна
Мать ребёнка: Подобедова Анна Трифонова
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Подобедова Анна Трифонова
Рождение ребёнка
12.12.1922
Дочь: Горькая Александра Петровна
Мать ребёнка: Подобедова Анна Трифонова
Рождение ребёнка
28.10.1925
Мать ребёнка: Подобедова Анна Трифонова
Смерть
20.04.1974
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно