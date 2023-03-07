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Подобедов Петр Перфильевич

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

11.07.1890

Дата смерти

20.04.1974

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1890

Отец: Подобедов Порфирий Прохоров

Мать: Подобедова Матрона Иванова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
27.10.1910

Жена: Подобедова Анна Трифонова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.07.1912

Сын: Подобедов Илья Петрович

Мать ребёнка: Подобедова Анна Трифонова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.03.1914

Дочь: Королева Матрона Петровна

Мать ребёнка: Подобедова Анна Трифонова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
По старому стилю
Рождение ребёнка
11.05.1916

Дочь: Параскева Петровна

Мать ребёнка: Подобедова Анна Трифонова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Подобедов Петр Петрович

Мать ребёнка: Подобедова Анна Трифонова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.12.1922

Дочь: Горькая Александра Петровна

Мать ребёнка: Подобедова Анна Трифонова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.10.1925

Сын: Подобедов Иван Петрович

Мать ребёнка: Подобедова Анна Трифонова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
20.04.1974
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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