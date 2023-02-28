Синицын Трифон Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: Синицын Иван
Мать: Синицына ?
Рождение ребёнка
05.07.1892
Дочь: Подобедова Анна Трифонова
Мать ребёнка: Синицына Агрипина Павлова
Рождение ребёнка
1897
Сын: Синицын Сергей Трифонович
Мать ребёнка: Синицына Агрипина Павлова
Рождение ребёнка
24.03.1903
Сын: Синицын Поликарп Трифонович
Мать ребёнка: Синицына Агрипина Павлова
Смерть
Неизвестно