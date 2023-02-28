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Подобедов Петр Петрович

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1920

Дата смерти

12.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Подобедов Петр Перфильевич

Мать: Подобедова Анна Трифонова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Получение воинского звания/чина
16.10.1942
910 стп 243 стд ЗФ
Мл. лейтенант, командир взвода автоматчиков
Военная служба
Неизвестно
Горлово, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
12.12.1942
Подосиновка, Соколино-Субботниковская волость, Сычевский уезд
Причина смерти: На войне
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