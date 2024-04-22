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Матрена Тимофеева

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1791 ст.

Дата смерти

01.11.1871 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791 ст.

Отец: Петухов Тимофей Петров

Мать: Неонила Филиппова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
28.02.1812 ст.

Сын: Герасим Акимов

Отец ребёнка: Аким Семенов

Таблово, Рузский, Московская область
Запись №26 Той же округи вотчины господина князя Черкаского сельца Таболова у крестьянина Акима Семенова родился сын Герасим.
Рождение ребёнка
04.04.1814 ст.

Дочь: Ирина Акимова

Отец ребёнка: Аким Семенов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
22.03.1816 ст.

Дочь: Матрена Акимова

Отец ребёнка: Аким Семенов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
19.10.1817 ст.

Дочь: Прасковья Акимова

Отец ребёнка: Аким Семенов

Таблово, Рузский, Московская область
Запись №90 Рузской округи вотчины г-на князя Черкаского сельца Таболова у крестьянина Акима Сименова родилась дочь Праскева.
Рождение ребёнка
20.04.1819 ст.

Дочь: Александра Акимова

Отец ребёнка: Аким Семенов

Таблово, Рузский, Московская область
Запись №37 Того ж сельца у крестьянина Акима Симеонова родилась дочь Александра
Рождение ребёнка
18.06.1821 ст.

Сын: Леонтий Акимов

Отец ребёнка: Аким Семенов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
19.01.1823 ст.

Дочь: Ксения Акимова

Отец ребёнка: Аким Семенов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
02.05.1825 ст.

Сын: Иван Акимов

Отец ребёнка: Аким Семенов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
08.09.1827 ст.

Дочь: Анна Акимова

Отец ребёнка: Аким Семенов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
26.06.1830 ст.

Дочь: Марфа Акимова

Отец ребёнка: Аким Семенов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
06.11.1832 ст.

Сын: Михаил Акимов

Отец ребёнка: Аким Семенов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.

Дочь: Марья Акимова

Отец ребёнка: Аким Семенов

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аким Семенов

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
01.11.1871 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
От простуды
Похороны
03.11.1871 ст.
Дмитриевское кладбище, г. Руза
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