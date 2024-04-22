Матрена Тимофеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791 ст.
Дата смерти01.11.1871 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1791 ст.
Отец: Петухов Тимофей Петров
Мать: Неонила Филиппова
Рождение ребёнка
28.02.1812 ст.
Сын: Герасим Акимов
Отец ребёнка: Аким Семенов
Запись №26 Той же округи вотчины господина князя Черкаского сельца Таболова у крестьянина Акима Семенова родился сын Герасим.
Рождение ребёнка
04.04.1814 ст.
Дочь: Ирина Акимова
Отец ребёнка: Аким Семенов
Рождение ребёнка
22.03.1816 ст.
Дочь: Матрена Акимова
Отец ребёнка: Аким Семенов
Рождение ребёнка
19.10.1817 ст.
Дочь: Прасковья Акимова
Отец ребёнка: Аким Семенов
Запись №90 Рузской округи вотчины г-на князя Черкаского сельца Таболова у крестьянина Акима Сименова родилась дочь Праскева.
Рождение ребёнка
20.04.1819 ст.
Дочь: Александра Акимова
Отец ребёнка: Аким Семенов
Запись №37 Того ж сельца у крестьянина Акима Симеонова родилась дочь Александра
Рождение ребёнка
18.06.1821 ст.
Сын: Леонтий Акимов
Отец ребёнка: Аким Семенов
Рождение ребёнка
19.01.1823 ст.
Дочь: Ксения Акимова
Отец ребёнка: Аким Семенов
Рождение ребёнка
02.05.1825 ст.
Сын: Иван Акимов
Отец ребёнка: Аким Семенов
Рождение ребёнка
08.09.1827 ст.
Дочь: Анна Акимова
Отец ребёнка: Аким Семенов
Рождение ребёнка
26.06.1830 ст.
Дочь: Марфа Акимова
Отец ребёнка: Аким Семенов
Рождение ребёнка
06.11.1832 ст.
Сын: Михаил Акимов
Отец ребёнка: Аким Семенов
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.
Дочь: Марья Акимова
Отец ребёнка: Аким Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аким Семенов
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.11.1871 ст.
От простуды
Похороны
03.11.1871 ст.
Дмитриевское кладбище, г. Руза