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Аким Семенов

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

03.09.1780 ст.

Дата смерти

04.04.1844 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1720 г.р.

Мать

Около 1741 г.р.

Жена

Около 1784 г.р.
Около 1791 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
03.09.1780 ст.
Борисоглебская церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение
03.09.1780 ст.

Отец: Семен Степанов

Мать: Наталья Еремеева

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
23.10.1799 ст.

Жена: Марья Никифорова

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №3 Той же вотчины и сельца (Рузской округи, вотчины господина Николая Александровича Корсакова сельца Таболова) крестьянский, умершего Семена Степанова, сын-отрок Иоаким с крестьянскою той же ... Показать все
Рождение ребёнка
28.02.1812 ст.

Сын: Герасим Акимов

Мать ребёнка: Матрена Тимофеева

Таблово, Рузский, Московская область
Запись №26 Той же округи вотчины господина князя Черкаского сельца Таболова у крестьянина Акима Семенова родился сын Герасим.
Рождение ребёнка
04.04.1814 ст.

Дочь: Ирина Акимова

Мать ребёнка: Матрена Тимофеева

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
22.03.1816 ст.

Дочь: Матрена Акимова

Мать ребёнка: Матрена Тимофеева

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
19.10.1817 ст.

Дочь: Прасковья Акимова

Мать ребёнка: Матрена Тимофеева

Таблово, Рузский, Московская область
Запись №90 Рузской округи вотчины г-на князя Черкаского сельца Таболова у крестьянина Акима Сименова родилась дочь Праскева.
Рождение ребёнка
20.04.1819 ст.

Дочь: Александра Акимова

Мать ребёнка: Матрена Тимофеева

Таблово, Рузский, Московская область
Запись №37 Того ж сельца у крестьянина Акима Симеонова родилась дочь Александра
Рождение ребёнка
18.06.1821 ст.

Сын: Леонтий Акимов

Мать ребёнка: Матрена Тимофеева

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
19.01.1823 ст.

Дочь: Ксения Акимова

Мать ребёнка: Матрена Тимофеева

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
02.05.1825 ст.

Сын: Иван Акимов

Мать ребёнка: Матрена Тимофеева

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
08.09.1827 ст.

Дочь: Анна Акимова

Мать ребёнка: Матрена Тимофеева

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
26.06.1830 ст.

Дочь: Марфа Акимова

Мать ребёнка: Матрена Тимофеева

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
06.11.1832 ст.

Сын: Михаил Акимов

Мать ребёнка: Матрена Тимофеева

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.

Дочь: Марья Акимова

Мать ребёнка: Матрена Тимофеева

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Тимофеева

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
04.04.1844 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от простуды
Похороны
06.04.1844 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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