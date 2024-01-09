Аким Семенов
Место рождения
Дата рождения03.09.1780 ст.
Дата смерти04.04.1844 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
03.09.1780 ст.
Борисоглебская церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение
03.09.1780 ст.
Отец: Семен Степанов
Мать: Наталья Еремеева
Бракосочетание
23.10.1799 ст.
Жена: Марья Никифорова
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №3 Той же вотчины и сельца (Рузской округи, вотчины господина Николая Александровича Корсакова сельца Таболова) крестьянский, умершего Семена Степанова, сын-отрок Иоаким с крестьянскою той же ... Показать все
Рождение ребёнка
28.02.1812 ст.
Сын: Герасим Акимов
Мать ребёнка: Матрена Тимофеева
Запись №26 Той же округи вотчины господина князя Черкаского сельца Таболова у крестьянина Акима Семенова родился сын Герасим.
Рождение ребёнка
04.04.1814 ст.
Дочь: Ирина Акимова
Мать ребёнка: Матрена Тимофеева
Рождение ребёнка
22.03.1816 ст.
Дочь: Матрена Акимова
Мать ребёнка: Матрена Тимофеева
Рождение ребёнка
19.10.1817 ст.
Дочь: Прасковья Акимова
Мать ребёнка: Матрена Тимофеева
Запись №90 Рузской округи вотчины г-на князя Черкаского сельца Таболова у крестьянина Акима Сименова родилась дочь Праскева.
Рождение ребёнка
20.04.1819 ст.
Дочь: Александра Акимова
Мать ребёнка: Матрена Тимофеева
Запись №37 Того ж сельца у крестьянина Акима Симеонова родилась дочь Александра
Рождение ребёнка
18.06.1821 ст.
Сын: Леонтий Акимов
Мать ребёнка: Матрена Тимофеева
Рождение ребёнка
19.01.1823 ст.
Дочь: Ксения Акимова
Мать ребёнка: Матрена Тимофеева
Рождение ребёнка
02.05.1825 ст.
Сын: Иван Акимов
Мать ребёнка: Матрена Тимофеева
Рождение ребёнка
08.09.1827 ст.
Дочь: Анна Акимова
Мать ребёнка: Матрена Тимофеева
Рождение ребёнка
26.06.1830 ст.
Дочь: Марфа Акимова
Мать ребёнка: Матрена Тимофеева
Рождение ребёнка
06.11.1832 ст.
Сын: Михаил Акимов
Мать ребёнка: Матрена Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.
Дочь: Марья Акимова
Мать ребёнка: Матрена Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Тимофеева
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.04.1844 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
06.04.1844 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя