Леонтий Акимов
Место рождения
Дата рождения18.06.1821 ст.
Дата смерти27.01.1822 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
18.06.1821 ст.
Воскресенская, г. Руза, церковь
Рождение
18.06.1821 ст.
Отец: Аким Семенов
Мать: Матрена Тимофеева
Место жительства
Неизвестно
Похороны
27.01.1822 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Смерть
27.01.1822 ст.