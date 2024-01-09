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Прасковья Акимова

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

19.10.1817 ст.

Дата смерти

13.03.1818 ст.

Пол

Женский

Отец

1780 г.р.

Мать

Около 1791 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
19.10.1817 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Молитвовал протоиерей Иоанн Иванов. Крещена того ж числа. Восприемниками были: того ж сельца крестьянин Лукьян Петров и крестьянская Федора Харитонова жена Татьяна Тимофеева. Оное крещение исправляли ... Показать все
Рождение
19.10.1817 ст.

Отец: Аким Семенов

Мать: Матрена Тимофеева

Таблово, Рузский, Московская область
Запись №90 Рузской округи вотчины г-на князя Черкаского сельца Таболова у крестьянина Акима Сименова родилась дочь Праскева.
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Похороны
13.03.1818 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Смерть
13.03.1818 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
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