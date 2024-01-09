Прасковья Акимова
Место рождения
Дата рождения19.10.1817 ст.
Дата смерти13.03.1818 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
19.10.1817 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Молитвовал протоиерей Иоанн Иванов. Крещена того ж числа. Восприемниками были: того ж сельца крестьянин Лукьян Петров и крестьянская Федора Харитонова жена Татьяна Тимофеева. Оное крещение исправляли ... Показать все
Рождение
19.10.1817 ст.
Отец: Аким Семенов
Мать: Матрена Тимофеева
Запись №90 Рузской округи вотчины г-на князя Черкаского сельца Таболова у крестьянина Акима Сименова родилась дочь Праскева.
Место жительства
Неизвестно
Похороны
13.03.1818 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Смерть
13.03.1818 ст.