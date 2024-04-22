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Матрена Акимова

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

22.03.1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1780 г.р.

Мать

Около 1791 г.р.

Муж

Около 1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
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Место
Комментарий
Рождение
22.03.1816 ст.

Отец: Аким Семенов

Мать: Матрена Тимофеева

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
22.03.1816 ст.
Воскресенская, города Руза, церковь
Бракосочетание
23.10.1832 ст.

Муж: Иван Самойлов

Воскресенская, города Руза, церковь
Восприемник
03.04.1847 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Егор Иванов
Смерть
Неизвестно
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