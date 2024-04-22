Матрена Акимова
Место рождения
Дата рождения22.03.1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1816 ст.
Отец: Аким Семенов
Мать: Матрена Тимофеева
Крещение
22.03.1816 ст.
Воскресенская, города Руза, церковь
Бракосочетание
23.10.1832 ст.
Муж: Иван Самойлов
Воскресенская, города Руза, церковь
Восприемник
03.04.1847 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Егор Иванов
Смерть
Неизвестно