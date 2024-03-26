Иван Акимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Акимов

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

02.05.1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1825 ст.

Отец: Аким Семенов

Мать: Матрена Тимофеева

Таблово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
02.05.1825 ст.
Бракосочетание
24.10.1843 ст.

Жена: Елена Сергеева

Запись №22 Госпожи Гессе сельца Таболова крестьянина Акима Симеонова сын Иван Акимов, православного исповедания, первым браком, 19 лет и девица означенной госпожи Гессе и сельца Таболова крестьянина ... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1845 ст.

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Елена Сергеева

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
02.04.1847 ст.

Сын: Егор (Георгий) Иванов

Мать ребёнка: Елена Сергеева

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
28.03.1848 ст.

Сын: Егор (Георгий) Иванов

Мать ребёнка: Елена Сергеева

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
10.07.1849 ст.

Дочь: Марина Иванова

Мать ребёнка: Елена Сергеева

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
15.05.1855 ст.

Дочь: Елена Иванова

Мать ребёнка: Елена Сергеева

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
21.07.1857 ст.

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Елена Сергеева

Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область

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