Иван Акимов
Место рождения
Дата рождения02.05.1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1825 ст.
Отец: Аким Семенов
Мать: Матрена Тимофеева
Место жительства
Неизвестно
Крещение
02.05.1825 ст.
Бракосочетание
24.10.1843 ст.
Жена: Елена Сергеева
Запись №22 Госпожи Гессе сельца Таболова крестьянина Акима Симеонова сын Иван Акимов, православного исповедания, первым браком, 19 лет и девица означенной госпожи Гессе и сельца Таболова крестьянина ... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1845 ст.
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Елена Сергеева
Рождение ребёнка
02.04.1847 ст.
Мать ребёнка: Елена Сергеева
Рождение ребёнка
28.03.1848 ст.
Мать ребёнка: Елена Сергеева
Рождение ребёнка
10.07.1849 ст.
Дочь: Марина Иванова
Мать ребёнка: Елена Сергеева
Рождение ребёнка
15.05.1855 ст.
Дочь: Елена Иванова
Мать ребёнка: Елена Сергеева
Рождение ребёнка
21.07.1857 ст.
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Елена Сергеева
Смерть
Неизвестно