Герасим Акимов
Место рождения
Дата рождения28.02.1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
28.02.1812 ст.
Отец: Аким Семенов
Мать: Матрена Тимофеева
Запись №26 Той же округи вотчины господина князя Черкаского сельца Таболова у крестьянина Акима Семенова родился сын Герасим.
Крещение
28.02.1812 ст.
Молитвовал Борисоглебской церкви священник Степан Иванов Восприемниками были той же вотчины и сельца крестьянин Лукьян Тимофеев и того же сельца крестьянская Николая Егорова жена Устиния Симеонова. ... Показать все
Смерть
Неизвестно