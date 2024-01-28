Герасим Акимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасим Акимов

Герасим Акимов

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

28.02.1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1780 г.р.

Мать

Около 1791 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1812 ст.

Отец: Аким Семенов

Мать: Матрена Тимофеева

Таблово, Рузский, Московская область
Запись №26 Той же округи вотчины господина князя Черкаского сельца Таболова у крестьянина Акима Семенова родился сын Герасим.
Крещение
28.02.1812 ст.
Молитвовал Борисоглебской церкви священник Степан Иванов Восприемниками были той же вотчины и сельца крестьянин Лукьян Тимофеев и того же сельца крестьянская Николая Егорова жена Устиния Симеонова. ... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.