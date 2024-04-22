Анна Акимова
Место рождения
Дата рождения08.09.1827 ст.
Дата смерти02.05.1897 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1827 ст.
Отец: Аким Семенов
Мать: Матрена Тимофеева
Крещение
08.09.1827 ст.
Воскресенская, города Руза, церковь
Восприемник
02.04.1845 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Ирина Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.05.1897 ст.
Причина смерти: от изнурения сил
Похороны
04.05.1897 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя