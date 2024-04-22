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Анна Акимова

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

08.09.1827 ст.

Дата смерти

02.05.1897 ст.

Пол

Женский

Отец

1780 г.р.

Мать

Около 1791 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1827 ст.

Отец: Аким Семенов

Мать: Матрена Тимофеева

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
08.09.1827 ст.
Воскресенская, города Руза, церковь
Восприемник
02.04.1845 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Ирина Иванова
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
02.05.1897 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от изнурения сил
Похороны
04.05.1897 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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