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Александра Акимова

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

20.04.1819 ст.

Дата смерти

05.02.1822 ст.

Пол

Женский

Отец

1780 г.р.

Мать

Около 1791 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
20.04.1819 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Молитвовал протоиерей Иоанн Иванов. Крещена того ж числа Восприемниками были того ж сельца крестьянин Тимофей Петров и крестьянская Федора Харитонова жена Татьяна Тимофеева Оное крещение исправлял про... Показать все
Рождение
20.04.1819 ст.

Отец: Аким Семенов

Мать: Матрена Тимофеева

Таблово, Рузский, Московская область
Запись №37 Того ж сельца у крестьянина Акима Симеонова родилась дочь Александра
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Похороны
05.02.1822 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Смерть
05.02.1822 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
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