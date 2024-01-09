Александра Акимова
Место рождения
Дата рождения20.04.1819 ст.
Дата смерти05.02.1822 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
20.04.1819 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Молитвовал протоиерей Иоанн Иванов. Крещена того ж числа Восприемниками были того ж сельца крестьянин Тимофей Петров и крестьянская Федора Харитонова жена Татьяна Тимофеева Оное крещение исправлял про... Показать все
Рождение
20.04.1819 ст.
Отец: Аким Семенов
Мать: Матрена Тимофеева
Запись №37 Того ж сельца у крестьянина Акима Симеонова родилась дочь Александра
Место жительства
Неизвестно
Похороны
05.02.1822 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Смерть
05.02.1822 ст.