Горохов Василий Лаврентьевич
Место рожденияд. Верхнее Кривцово, Нижегородская область, Россия
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаранова (Горохова) Елена Васильевна
Мать ребёнка: Горохова Евдокия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веселова (Горохова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Горохова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Горохова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Тягичева (Горохова) Капиталина Васильевна
Мать ребёнка: Горохова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
30.10.1900
Дочь: (Горохова) Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Горохова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
?.08.1905
Дочь: Архипова (Горохова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Горохова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Горохова (Сахарова) Просковья Васильевна
Мать ребёнка: Горохова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
18.03.1912
Мать ребёнка: Горохова Евдокия Николаевна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Повесился