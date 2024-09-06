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Горохова Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горохов Лаврентий Сергеевич Никифорович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Горохов Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: Горохов Лаврентий Сергеевич Никифорович

Рождение ребёнка
05.10.1861

Сын: Горохов Артемий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Горохов Лаврентий Сергеевич Никифорович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Горохов Василий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Горохов Лаврентий Сергеевич Никифорович

Смерть
Неизвестно

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