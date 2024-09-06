Горохова Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Сын: Горохов Иван Лаврентьевич
Отец ребёнка: Горохов Лаврентий Сергеевич Никифорович
Рождение ребёнка
05.10.1861
Сын: Горохов Артемий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Горохов Лаврентий Сергеевич Никифорович
Рождение ребёнка
1868
Сын: Горохов Василий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Горохов Лаврентий Сергеевич Никифорович
Смерть
Неизвестно