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Горохов Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горохов Василий Лаврентьевич

Мать: Горохова Евдокия Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горохов Владимир Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горохова) Наталья Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горохов Павел Петрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горохова) Просковья Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Горохова) Евгения Петровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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