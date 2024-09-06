Горохов Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горохов Владимир Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горохова) Наталья Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горохова) Просковья Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Горохова) Евгения Петровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно