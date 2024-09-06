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Горохов Иван Васильевич

Место рождения

д. Верхнее Кривцово, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

18.03.1912

Дата смерти

26.01.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1912

Отец: Горохов Василий Лаврентьевич

Мать: Горохова Евдокия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горохова (Тушина) Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1934

Сын: Горохов Николай Иванович

Мать ребёнка: Горохова (Тушина) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
27.09.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горохова (Тушина) Анна Ивановна

Смерть
26.01.1983
Причина смерти: поронарокардиосклероз

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