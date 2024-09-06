Горохов Иван Васильевич
Место рожденияд. Верхнее Кривцово, Нижегородская область, Россия
Дата рождения18.03.1912
Дата смерти26.01.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1912
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1934
Мать ребёнка: Горохова (Тушина) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
27.09.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горохова (Тушина) Анна Ивановна
Смерть
26.01.1983
Причина смерти: поронарокардиосклероз