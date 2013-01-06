Горохова (Тушина) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1912
Дата смерти06.01.2013
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1912
Отец: Тушин Иван
Мать: Тушина Юлия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1934
Отец ребёнка: Горохов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
27.09.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горохов Иван Васильевич
Смерть
06.01.2013