Горохова (Тушина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохова (Тушина) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1912

Дата смерти

06.01.2013

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1912 г.р.

Дети

1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1912

Отец: Тушин Иван

Мать: Тушина Юлия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горохов Иван Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1934

Сын: Горохов Николай Иванович

Отец ребёнка: Горохов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
27.09.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горохов Иван Васильевич

Смерть
06.01.2013

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