Горохов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1934
Дата смерти21.06.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.1964
Сын: Горохов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Горохова (Шаранова) Зиноида Никоноровна
Рождение ребёнка
26.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горохова (Шаранова) Зиноида Никоноровна
Смерть
21.06.2023