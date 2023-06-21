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Горохов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1934

Дата смерти

21.06.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1934

Отец: Горохов Иван Васильевич

Мать: Горохова (Тушина) Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горохова (Шаранова) Зиноида Никоноровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.1964

Сын: Горохов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Горохова (Шаранова) Зиноида Никоноровна

Рождение ребёнка
26.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горохова (Шаранова) Зиноида Никоноровна

Смерть
21.06.2023

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