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Горохов Сергей Николаевич

Место рождения

д. Верхнее Кривцово, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

27.05.1964

Дата смерти

21.03.2024

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

1935 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1985 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1964

Отец: Горохов Николай Иванович

Мать: Горохова (Шаранова) Зиноида Никоноровна

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бизнес по производству ПВХ конструкций
Бракосочетание
02.11.1985

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.12.1985

Дочь: (Горохова) Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.09.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.03.2024

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