Горохов Сергей Николаевич
Место рожденияд. Верхнее Кривцово, Нижегородская область, Россия
Дата рождения27.05.1964
Дата смерти21.03.2024
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1964
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бизнес по производству ПВХ конструкций
Бракосочетание
02.11.1985
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.12.1985
Дочь: (Горохова) Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.09.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.03.2024