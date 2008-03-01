Горохова (Шаранова) Зиноида Никоноровна
Место рожденияд. Боярка, Костромская обл, Россия
Дата рождения05.01.1935
Дата смерти?.03.2008
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.1964
Сын: Горохов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Горохов Николай Иванович
Рождение ребёнка
26.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горохов Николай Иванович
Смерть
?.03.2008
Причина смерти: Сахорный диабет