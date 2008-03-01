Горохова (Шаранова) Зиноида Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохова (Шаранова) Зиноида Никоноровна

Место рождения

д. Боярка, Костромская обл, Россия

Дата рождения

05.01.1935

Дата смерти

?.03.2008

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1935

Отец: Шаранов Никанор Владимирович

Мать: (Шаранова) Любовь Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горохов Николай Иванович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.1964

Сын: Горохов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Горохов Николай Иванович

Рождение ребёнка
26.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горохов Николай Иванович

Смерть
?.03.2008
Причина смерти: Сахорный диабет

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