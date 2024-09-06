(Шаранова) Любовь Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шаранова) Евгения Никоноровна
Отец ребёнка: Шаранов Никанор Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шаранова) Людмила Никоноровна
Отец ребёнка: Шаранов Никанор Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Силиванова (Шаранова) Нина Никоноровна
Отец ребёнка: Шаранов Никанор Владимирович
Рождение ребёнка
05.01.1935
Дочь: Горохова (Шаранова) Зиноида Никоноровна
Отец ребёнка: Шаранов Никанор Владимирович
Смерть
Неизвестно