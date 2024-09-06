(Шаранова) Любовь Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шаранова) Любовь Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаранов Никанор Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шаранова) Евгения Никоноровна

Отец ребёнка: Шаранов Никанор Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шаранова) Людмила Никоноровна

Отец ребёнка: Шаранов Никанор Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Силиванова (Шаранова) Нина Никоноровна

Отец ребёнка: Шаранов Никанор Владимирович

Рождение ребёнка
05.01.1935

Дочь: Горохова (Шаранова) Зиноида Никоноровна

Отец ребёнка: Шаранов Никанор Владимирович

Смерть
Неизвестно

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