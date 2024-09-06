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Шаранов Никанор Владимирович

Место рождения

д.Боярка, Ивановский р-н, Костромская обл., СССР

Дата рождения

1898

Дата смерти

?.05.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Шаранов Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шаранова) Евгения Никоноровна

Мать ребёнка: (Шаранова) Любовь Ильинична

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Силиванова (Шаранова) Нина Никоноровна

Мать ребёнка: (Шаранова) Любовь Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Шаранова) Любовь Ильинична

Работа или профессия
Неизвестно
животновод, к-з «Завет Идьича»
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шаранова) Людмила Никоноровна

Мать ребёнка: (Шаранова) Любовь Ильинична

Рождение ребёнка
05.01.1935

Дочь: Горохова (Шаранова) Зиноида Никоноровна

Мать ребёнка: (Шаранова) Любовь Ильинична

Смерть
?.05.1942
Причина смерти: пропал безвести в ВОВ

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