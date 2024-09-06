Шаранов Никанор Владимирович
Место рожденияд.Боярка, Ивановский р-н, Костромская обл., СССР
Дата рождения1898
Дата смерти?.05.1942
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Шаранов Владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шаранова) Евгения Никоноровна
Мать ребёнка: (Шаранова) Любовь Ильинична
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Силиванова (Шаранова) Нина Никоноровна
Мать ребёнка: (Шаранова) Любовь Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
животновод, к-з «Завет Идьича»
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шаранова) Людмила Никоноровна
Мать ребёнка: (Шаранова) Любовь Ильинична
Рождение ребёнка
05.01.1935
Дочь: Горохова (Шаранова) Зиноида Никоноровна
Мать ребёнка: (Шаранова) Любовь Ильинична
Смерть
?.05.1942
Причина смерти: пропал безвести в ВОВ