Силиванова (Шаранова) Нина Никоноровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.08.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Силиванов Борис Алексеевич
Рождение ребёнка
16.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Силиванов Борис Алексеевич
Смерть
Неизвестно