Силиванова (Шаранова) Нина Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силиванова (Шаранова) Нина Никоноровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаранов Никанор Владимирович

Мать: (Шаранова) Любовь Ильинична

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силиванов Борис Алексеевич

Рождение ребёнка
24.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Силиванов Борис Алексеевич

Рождение ребёнка
16.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Силиванов Борис Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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