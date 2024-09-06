Горохова Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохова Евдокия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горохов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Горохов Василий Лаврентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горохов Василий Лаврентьевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаранова (Горохова) Елена Васильевна

Отец ребёнка: Горохов Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веселова (Горохова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Горохов Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Тягичева (Горохова) Капиталина Васильевна

Отец ребёнка: Горохов Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
30.10.1900

Дочь: (Горохова) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Горохов Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
?.08.1905

Дочь: Архипова (Горохова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Горохов Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Горохова (Сахарова) Просковья Васильевна

Отец ребёнка: Горохов Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
18.03.1912

Сын: Горохов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Горохов Василий Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно

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