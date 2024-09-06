Горохова Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Горохов Василий Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаранова (Горохова) Елена Васильевна
Отец ребёнка: Горохов Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веселова (Горохова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Горохов Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Тягичева (Горохова) Капиталина Васильевна
Отец ребёнка: Горохов Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
30.10.1900
Дочь: (Горохова) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Горохов Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
?.08.1905
Дочь: Архипова (Горохова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Горохов Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Горохова (Сахарова) Просковья Васильевна
Отец ребёнка: Горохов Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
18.03.1912
Отец ребёнка: Горохов Василий Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно