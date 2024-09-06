Архипова (Горохова) Анна Васильевна
Место рожденияд. Верхнее Кривцово, Нижегородская область, Россия
Дата рождения?.08.1905
Дата смерти?.02.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1905
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931
Сын: Архипов Леонид Павлинович
Отец ребёнка: Архипов Павел Иванович
Рождение ребёнка
01.04.1938
Дочь: Разумова (Архипова) Марья Павловна
Отец ребёнка: Архипов Павел Иванович
Смерть
?.02.1986