Архипова (Горохова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Горохова) Анна Васильевна

Место рождения

д. Верхнее Кривцово, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

?.08.1905

Дата смерти

?.02.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1905

Отец: Горохов Василий Лаврентьевич

Мать: Горохова Евдокия Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931

Сын: Архипов Леонид Павлинович

Отец ребёнка: Архипов Павел Иванович

Рождение ребёнка
01.04.1938

Дочь: Разумова (Архипова) Марья Павловна

Отец ребёнка: Архипов Павел Иванович

Смерть
?.02.1986

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